Metro Boomin обвинили в изнасиловании. Он все отрицает

На американского продюсера и диджея Metro Boomin (настоящее имя — Леланд Тайлер Уэйн) подали в суд за сексуализированное насилие. Об этом сообщает Pitchfork.

Ванесса ЛеМейстр подала официальный иск против Уэйна за избиение, сексуализированное насилие и еще три нарушения гражданского кодекса Калифорнии.

В иске девушка утверждает, что познакомилась с музыкантом в 2016 году в Лас-Вегасе вскоре после смерти своего сына-младенца. В документах говорится, что у пары «было несколько бесед о музыке и жизни в целом», в результате чего они стали проводить больше времени вместе: «Мисс ЛеМейстр стала чувствовать себя в безопасности и комфорте в присутствии Уэйна и воспринимала его как друга».

Затем девушка посетила студию музыканта, где «приняла половину ксанакса», чтобы «пережить трудные дни и заглушить боль». По ее словам, после этого ей дали «рюмку алкоголя», и она потеряла сознание.

ЛеМейстр утверждает, что она очнулась на кровати, а Уэйн лежал на ней, после чего снова потеряла сознание. По словам девушки, она очнулась вновь от того, что музыкант занимался с ней оральным сексом.

В иске говорится, что через несколько недель после предполагаемого нападения она обнаружила, что беременна. «Учитывая недавнюю потерю сына и травмирующую причину беременности, ЛеМейстр понимала, что не сможет продолжить беременность и сохранить хоть какое‑то подобие своего ухудшающегося психического здоровья. В результате в ноябре 2016 года ЛеМейстр сделала аборт», — говорится в иске.