На Данилу Поперечного* составили протокол о дискредитации армии

В отношении комика Данилы Поперечного* завели административное дело о дискредитации Российской армии. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Материалы дела поступили в Тверской районный суд Москвы 31 октября. Поперечному вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Комику грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Причины составления протокола пока неизвестны. Дата заседания по делу еще не назначена.

В июне Поперечного внесли в список иноагентов. По мнению властей, артист выступал против военных действий на территории Украины, распространял недостоверные сведения о России и был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами. C 2022 года комик живет в США.