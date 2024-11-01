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Украденный в России указ императора Петра II продали на аукционе во Франции

Сегодня в 14:02
Фото: Aguttes

Во Франции на аукционе Aguttes продали украденный из Российского военно-исторического архива указ императора Петра II. На это обратила внимание «Фонтанка».

Лот продали за 3120 евро (около 329 000 р.) при стартовой цене в 1000 евро. «Очень редкий военный указ этого царя, умершего в 14 лет», — гласит его описание.

24 октября замдиректора архива Василиса Денисова заявила в полицию о пропаже «Указа императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А.Урусова» от 9 сентября 1727 года. Вместо него неизвестные положили муляж. Когда это произошло точно, неизвестно.

По данным «Коммерсанта», с каталогом Aguttes, в котором был украденный документ, можно было ознакомиться еще 10 октября — до заявления Денисовой о пропаже. По мнению историка коллекционирования Михаила Каменского, в архиве о краже узнали именно из каталога.

Он отметил, что крупные аукционные дома обычно проверяют лоты, чтобы убедиться, что это «чистая вещь». «Проверкой на предмет хищений и нахождения лотов в списках Интерпола в таких домах занимаются целые отделы», — добавил он.

Однако, по словам Каменского, проверяют в основном лоты со стартовой ценой от 20–30 тыс. евро, а таких документов, как указ Петра II, за год с аукциона продается десятки тысяч, и проверять каждый весьма проблематично.

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