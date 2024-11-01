«Самого доброго мужа Америки» обвинили в убийстве своей жены

В США Тимоти Мерфи-Джонсон, прославившийся в интернете как «самый добрый муж Америки», подозревается в убийстве своей жены. Сейчас он отбывает пожизненное заключение за удерживание и насилование 16-летней девушки, сообщает The Times.

Мужчина стал известен в сети в 2015 году, когда его жена Молли поделилась милым посланием, которое он оставил для нее на зеркале в их спальне: «Причины, по которым я люблю свою жену».

Молли скончалась два года спустя. Официальной причиной смерти назвали самоубийство от передозировки наркотиками, однако ее друзья и родственники подозревают Мерфи-Джонсона в убийстве жены, проводя параллели между тем, как она умерла, и тем, как он похитил 16-летнюю девочку в прошлом году.

Прокуроры заявили, что Мерфи-Джонсон вместе со своей подругой Оливией Эшфорд Хенн похитил 16-летнюю девочку в начале июня 2023 года и держал ее в плену более шести недель. На протяжении всего времени мужчина привязывал ее к кровати голой, резал ножом и заставлял принимать наркотики, снимая это на видео.

Друзья и родственники умершей в 2017 году Молли теперь уверены, что мужчина имеет отношение к ее смерти. По их словам, Мерфи-Джонсон бил и насиловал девушку, а также угрожал ей убийством.

Через семь месяцев после публикации вирусного снимка с зеркалом, в 2016 году, жена писала заявление в полицию. В нем она утверждала, что муж бьет ее и угрожает убить.