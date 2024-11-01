Ридли Скотт работает над новым «Чужим»

Ридли Скотт рассказал, что работает над новой частью «Чужого». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что режиссер впечатлился успехом фильма «Чужой: Ромул» Федерико Альвареса и решил вернуться к вселенной ксеноморфов в новой картине для 20th Century Studios. Другими подробностями проекта Скотт не поделился.

Он также выразил сожаление, что не смог вернуть себе права на «Бегущего по лезвию» и «Чужого». По его словам, он пытался сделать это, когда вернулся к франшизе с фильмами «Прометей» и «Чужой: Завет», но его менеджеры не занялись этим вопросом вовремя.

«Я должен был забрать их обратно, как это сделал [Стивен] Спилберг с „Юрским периодом“ и всем, что он делает, и Джеймс Кэмерон с тем, что у него есть», — сказал Скотт. «Я воскресил мертвую франшизу, и мы должны были снова стать ее владельцами, но не сделали этого, потому что кто‑то был невнимателен», — добавил он.