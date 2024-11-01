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Рэпера Янг Тага освободили из тюрьмы

Сегодня в 10:50
Фото: Atlanta News First /YouTube

Атлантский рэпер Янг Таг, урожденный Джеффри Уильямс, был освобожден из‑под стражи после признания себя виновным в участии в деятельности преступных уличных банд, пишет The New York Times.

Выслушав рекомендации обеих сторон, судья Пейдж Риз Уитакер учла время, которое артист провел под стражей, и вынесла решение о его немедленном освобождении из‑под стражи с 15 годами испытательного срока.

Судья постановила, что в течение первых 10 лет испытательного срока Уильямс должен будет проходить регулярные тесты на наркотики, 4 раза в год проводить презентации против бандитизма для детей и 100 часов в год выполнять общественные работы.

Артисту также запретили посещать район Метро Атланта и общаться с известными членами банд, за исключением его брата Кинтависа Гриера (рэпера Unfoonk) и Серджио Китченса, известного как Gunna. В случае нарушения условий сделки Тага могут посадить на 20 лет.

«Я надеюсь, что вы позволите мне сегодня отправиться домой и поверите в то, что я поступлю правильно и больше никогда вас не увижу. Я обещаю вам, что больше никогда не окажусь в подобной ситуации. Я ухожу, я научился на своих ошибках — знаете, я пришел из ниоткуда и чего‑то добился. Я не воспользовался этим в полной мере. Мне очень жаль», — заявил музыкант перед оглашением приговора.

Янг Таг признал себя виновным по одному обвинению в участии в банде, трем обвинениям в хранении наркотиков и двум обвинениям в хранении оружия. Он также признал вину по другому обвинению в участии в банде и в рэкетирском сговоре.

В 2022-м ему и еще двум десяткам людей предъявили обвинение в сговоре с целью нарушения закона Джорджии о борьбе с рэкетом. Рэпера также обвиняли в преступлениях, связанных с бандами, наркотиками и оружием.

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