Brat стало словом года по версии словаря Collins

Специалисты по лексикографии из словаря Collins признали «Brat» — название альбома Charli XCX — главным словом 2024 года, пишет The Guardian.

Хотя Collins уже определил слово brat как «кто‑то, особенно ребенок», кто «плохо себя ведет или раздражает вас», оно стало словом года из‑за нового определения — «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим поведением».

«Brat стало одним из самых обсуждаемых слов 2024 года. Оно нашло отклик у людей по всему миру, и brat summer утвердилось как эстетика и образ жизни», — сказал представитель словаря.

Brat возглавляет список из 10 слов, выбранных издателем словаря, которые олицетворяют 2024 год. В список попало еще одно слово от поп-звезды — era, навеянное туром Тейлор Свифт «The Eras Tour». Слово «супербольшинство» стало единственным словом, отражающим большое количество голосований в этом году.

В список попали несколько выражений, ставших популярными в соцсетях. Например, термин yapping, обозначающий излишнюю болтовню, стал популярным в тиктоке, как и looksmaxxing, определяемый Collins как «попытка максимизировать привлекательность своей внешности».