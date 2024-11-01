Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива»

Квентин Тарантино передал написанный от руки сценарий «Криминального чтива» в Музей киноакадемии на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press.

В подаренном экспонате много ошибок, опечаток и заметок режиссера, которые он оставлял во время работы над фильмом.

«Сценарий легендарный. Никто этого не ожидал. Это не было скоординированным усилием со стороны академии», — отметил Мэтт Северсон, исполнительный вице-президент академии по коллекционированию и хранению.

В музей также передали оригинальные рисунки Хаяо Миядзаки к мультфильму «Рыбка Поньо на утесе», шесть раскадровок из «Молчания ягнят», макеты из диснеевского «Пиноккио» и очки, которые носил Минк Стоул в «Розовых фламинго».