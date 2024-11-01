В США завершился конкурс красоты летучих мышей

В США прошел ежегодный конкурс красоты среди летучих мышей, проводимый Бюро по управлению земельными ресурсами.

Победительницей стала летучая мышь из Орегона по кличке Хриплый Поттер. В финале она обогнала мышь из Айдахо и других участников под именами Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт. Победителя конкурса выбирали пользователи в соцсетях Бюро.

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В прошлом году титул достался Уильяму Шекспиру, самке ушастой летучей мыши Таунсенда из южного Орегона. В 2022 году победителем была признана каньонная летучая мышь по имени Барбара, также из южного Орегона.

Федеральное агентство проводит конкурс с 2019 года, чтобы повысить осведомленность об экологической важности этого животного. Техник по охране дикой природы Эмма Буск отметила, что летучие мыши играют ключевую роль в окружающей среде, питаясь насекомыми и опыляя цветы и фруктовые деревья. Но они все чаще сталкиваются с угрозой потери среды обитания, болезнями и световым загрязнением, и их часто воспринимают как переносчиков страшных болезней.