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В США завершился конкурс красоты летучих мышей

Сегодня в 10:06
Фото: Emma Busk/Mypubliclands

В США прошел ежегодный конкурс красоты среди летучих мышей, проводимый Бюро по управлению земельными ресурсами.

Победительницей стала летучая мышь из Орегона по кличке Хриплый Поттер. В финале она обогнала мышь из Айдахо и других участников под именами Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт. Победителя конкурса выбирали пользователи в соцсетях Бюро.

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В прошлом году титул достался Уильяму Шекспиру, самке ушастой летучей мыши Таунсенда из южного Орегона. В 2022 году победителем была признана каньонная летучая мышь по имени Барбара, также из южного Орегона.

Федеральное агентство проводит конкурс с 2019 года, чтобы повысить осведомленность об экологической важности этого животного. Техник по охране дикой природы Эмма Буск отметила, что летучие мыши играют ключевую роль в окружающей среде, питаясь насекомыми и опыляя цветы и фруктовые деревья. Но они все чаще сталкиваются с угрозой потери среды обитания, болезнями и световым загрязнением, и их часто воспринимают как переносчиков страшных болезней.

«Менее 1% всех популяций летучих мышей на самом деле являются носителями бешенства, и вероятность передачи заболевания от летучей мыши к человеку очень мала», — сказала она. По словам Буск, она надеется, что это мероприятие вызовет больше любви к единственному летающему млекопитающему.

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