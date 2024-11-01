В Петербурге переименуют больше 100 автобусных остановок

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В Петербурге с 1 ноября переименуют более 100 автобусных и троллейбусных остановок. Об этом сообщается на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

Так, «Пр. Большевиков, 55» станет «Народной улицей», «Апраксин пер., театр „Приют комедианта“» будет называться «Апраксин пер., „Театр на Садовой“», «Ул. Танкиста Хрустицкого, 4» — «Бульвар Новаторов».

Также «Пулковский парк» станет «Парком Городов-Героев», «15 км» — «Оружейной ул.», «Учительская ул., д. 3» — «Ул. Ольги Форш». Полный список измененных названий остановок опубликован на сайте ГКУ.

«9 остановок на ряде маршрутов переводятся в статус „по требованию“, а в отношении 4 остановок по нескольким маршрутам, наоборот, отменяется статус „по требованию“», — добавили в «Организаторе перевозок».