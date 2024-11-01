LEGO и Universal выпустят три совместных фильма

Компания LEGO и Universal Pictures вместе поработают над тремя игровыми фильмами, передает Variety.

Подробности сюжета безымянных проектов пока неизвестны, но уже объявлены режиссеры каждой картины. Ими станут Джейк Кэздан (франшиза «Джуманджи», «Очень плохая училка»), Патти Дженкинс («Чудо-женщина») и Джо Корниш («Рожденный стать королем»). Продюсерами выступят Джилл Уилферт и Райан Кристианс из LEGO Group.

Кэздан поставит фильм по сценарию Эндрю Могеля и Джаррада Пола («Дорога в Голливуд», «Дробилка»). В основе проекта лежит оригинальная идея и предыдущий черновик Мэтта Мидера и Кевина Берроуза («Пикап», «Друзья-животные»). Кэздан также выступит продюсером вместе с Мелвином Маром под их брендом Detective Agency.

Дженкинс снимет картину по сценарию, написанному в соавторстве с Джеффом Джонсом («Чудо-женщина: 1984»). Корниш перепишет сценарий за Хизер Энн Кэмпбелл («Рик и Морти»), создавшей его на основе текста Саймона Рича («Чудотворцы»).