В возрасте 87 лет умер поэт и музыкант Олег Жуков. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.
Причина смерти не уточняется. За свою карьеру поэт написал слова более чем к 300 песням для российских и белорусских эстрадных исполнителей.
Он работал со Львом Лещенко, Юрием Антоновым, Ларисой Долиной, Александром Буйновым, «Веселыми ребятами» и другими артистами.
Жуков наиболее известен по песне «Люди встречаются» «Веселых ребят». Также он написал такие композиции, как «Где этот остров?», «Песня о добрых молодцах и красных девицах», «Ах, эта ночь!», «Наташка», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Не гаснут костры», «Я сегодня жить хочу», «Это жизнь» и «Любовь уходит не прощаясь».