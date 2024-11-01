В возрасте 87 лет умер поэт и музыкант Олег Жуков. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

Причина смерти не уточняется. За свою карьеру поэт написал слова более чем к 300 песням для российских и белорусских эстрадных исполнителей.

Он работал со Львом Лещенко, Юрием Антоновым, Ларисой Долиной, Александром Буйновым, «Веселыми ребятами» и другими артистами.