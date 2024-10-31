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СМИ: студия Warner Bros. разрабатывает фильм по «Игре престолов»

Сегодня в 02:25
Кадр: HBO

Киностудия Warner Bros. работает над фильмом по мотивам сериала «Игра престолов». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники.

По информации медиа, проект находится на ранней стадии разработки. Пока к нему не прикреплены никакие члены съемочной группы. Также неясно, какую историю расскажет будущая картина и какое место ее сюжет займет во вселенной франшизы.

Сериал «Игра престолов» выходил на телеканале HBO c 2011 по 2019 год и стал культурным феноменом. Он пользовался таким успехом, что шоу получило несколько спин-оффов. Первый из них, приквел «Дом дракона», уже вышел на экраны.

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В ближайшем будущем по мотивам книг Джорджа Мартина выйдет еще два сериала — «Рыцарь семи королевств» и «Сказка о Дунке и Эгге». HBO также размышлял о спин-оффе «Игры престолов» о Джоне Сноу, но в итоге отказался от проекта.

По словам Мартина, телеканал собирается создать семь спин-оффов, основанных на сочинениях писателя-фантаста. Речь идет, как утверждает автор, о трех проектах с живыми актерами ичетырех анимационных.

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