Звезда «Убийц цветочной луны» Лили Глэдстоун сыграет в экшн-триллере «Одинокий волк»

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Американская актриса Лили Глэдстоун, сыгравшая в «Убийцах цветочной луны», появится в экшн-триллере «Одинокий волк». Об этом сообщил Deadline.

Помимо Глэдстоун, в ленте снимется Брайан Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие» и фильму «Трамбо». Режиссером проекта планирует стать Марк Пеллингтон, снявший ранее «Дорогу на Арлингтон».

Он поставит фильм по сценарию Тома Чилкоута. В центре истории окажется проблемная женщина-ветеран, борющаяся с зависимостью. Ее вербуют для того, чтобы осуществить заговор и убить высокопоставленного политика.

Когда героиня понимает, что ей придется взять на себя вину, ей приходится прибегнуть ко всем своим навыкам, чтобы перехитрить теневых агентов и защитить будущее сына.