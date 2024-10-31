Звезда «Убийц цветочной луны» Лили Глэдстоун сыграет в экшн-триллере «Одинокий волк»

Американская актриса Лили Глэдстоун, сыгравшая в «Убийцах цветочной луны», появится в экшн-триллере «Одинокий волк». Об этом сообщил Deadline.
Помимо Глэдстоун, в ленте снимется Брайан Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие» и фильму «Трамбо». Режиссером проекта планирует стать Марк Пеллингтон, снявший ранее «Дорогу на Арлингтон».
Он поставит фильм по сценарию Тома Чилкоута. В центре истории окажется проблемная женщина-ветеран, борющаяся с зависимостью. Ее вербуют для того, чтобы осуществить заговор и убить высокопоставленного политика.
Когда героиня понимает, что ей придется взять на себя вину, ей приходится прибегнуть ко всем своим навыкам, чтобы перехитрить теневых агентов и защитить будущее сына.
Продюсированием картины займутся Тед Хоуп и Double Hope, Кристин Вахон и Killer Films, Джордан Йейл Левин, Джордан Бекерман и Yale Productions. Дистрибуторами триллера будут Great Escape и UTA Independent Film Group.