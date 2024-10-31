Джессика Альба пополнит актерский состав фильма «Мазерати: Братья»

Американская актриса Джессика Альба, известная по фильмам «Город грехов» и «Фантастическая четверка», пополнит актерский состав фильма «Мазерати: Братья». Об этом сообщил Deadline.
В картине снимутся также Энтони Хопкинс («Отец», «Молчание ягнят»), Микеле Морроне («Судебный процесс») и Энди Гарсия («Гнев человеческий», «Одиннадцать друзей Оушена»). Лента расскажет о создании культового автомобильного бренда.
Альба исполнит роль Сандры. Гарсии достанется роль мистера Россини. Морроне сыграет Альфьери Мазерати. Хопкинс предстанет в образе итальянского финансиста, который финансирует семейный бизнес.
Продюсером фильма выступит Андреа Иерволино, работавший над фильмами «Феррари» и «Ламборгини: Человек-легенда». Режиссером проекта станет обладатель премии «Оскар» Бобби Мореско, поставивший «Ламборгини».
Съемки начнутся в конце ноября в Италии. Когда фильм выйдет на экраны, пока неясно.