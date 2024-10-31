Мэтью Лиллард (Шэгги из «Скуби-Ду») думал, что сиквел комедии сделает его самым популярным актером

Мэтью Лиллард надеялся, что после появления в роли Шэгги Роджерс в успешном «Скуби-Ду» и выхода сиквела он станет «№ 1 в списке кандидатов на роли в следующие 10 лет». Но продолжение франшизы с треском провалилось, а карьера актера резко пошла вниз, поделился он интервью Business Insider.

«Скуби-Ду-2: Монстры на свободе» попал под разгромную критику и провалился в прокате, не сумев преодолеть собрать 200 млн долларов по всему миру, которые легко заработал оригинал. Провал сиквела «Скуби-Ду» привел к резкой остановке карьеры Лилларда.

«Реальность оказалась совершенно противоположной. Я был в восторге от успеха того, что я делал, я был в восторге от ролей, которые получал, я был в восторге от этого стремления стать знаменитым», — вспомнил Лиллард.

Звезда «Скуби-Ду» раздумывал об участии в шоу «Танцы со звездами» и боялся, что после появления там он не сможет взять премию «Оскар». «Если я буду участвовать в „Танцах со звездами“, я стану знаменитым, а не великим актером, а я на самом деле просто хотел быть великим актером», — рассказал Лиллард о своих мыслях, которые приходили ему до провала сиквела.