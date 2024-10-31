Лили Джеймс и Пирс Броснан снимутся в ремейке «Скалолаза»

Британская актриса Лили Джеймс («Золушка», «Пэм и Томми») и ирландский актер Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна») снимутся в ремейке фильма «Скалолаз». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Жауме Колет-Серра, известный по лентам «Дитя тьмы» и «Воздушный маршал». Ремейк разработают продакшн-компании Rocket Science, Thank You Pictures и Supernix.

«Процесс съемок „Скалолаза“ был захватывающим. Мне нравится перенимать эстафеты и учиться у сообщества скалолазов. Жауме это сила. У нас бесстрашный актерский состав и съемочная группа, которые не имеют равных в страсти и преданности делу», — поделилась Джеймс.

Сценарий нового фильма будет основан на рассказе Аны Лили Амирпур. Броснан сыграет опытного альпиниста Рэя Купера, который управляет роскошным шале в Доломитовых Альпах вместе с дочерью Сидни.

Однажды неизвестная банда нападает на Рэя и его клиента — сына миллиардера. Дочери мужчины удается избежать похищения, но Рэй оказывается в плену. Чтобы спасти его, девушке приходится встретиться со своими страхами.

Продюсерами фильма выступят Ларс Сильвест из Thank You Pictures, Джо Нойраутер из Supernix и Торстен Шумахер из Rocket Science, а также Нил Мориц и Тоби Джаффе. В картине примут участие Нелл Тайгер Фри, Франц Роговский, Шубхам Сараф, Ассад Буаб, Сьюзи Бемба и Бруно Гуэри.