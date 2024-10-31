Netflix выпустил еще один тизер второго сезона «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал новый тизер ко второму сезону «Игры в кальмара». Его премьера состоится 26 декабря.

Ролик начинается так же, как и первый сезон южнокорейского сериала. В нем появляются новые герои, которые осознают суть извращенных игр, только когда пчела садится на женщину, играющую в «Красный свет, зеленый свет», становится понятна суть этих извращенных игр.

Она начинает отмахиваться от пчелы, из‑за чего кукла-робот стреляет ей в голову, вызывая массовое столпотворение. На других кадрах новые игроки паникуют, создают альянсы и доводят людей до нервного срыва, но до тех пор, пока Сон Ги Хун не прерывает их. «Я уже играл в эти игры! Если мы не остановим это, они убьют нас всех!» — прокричал он.

Действие второго сезона происходит через три года после того, как Ги Хун победил в «Игре в кальмара». В продолжении Ги Хун отправится на задание. После ужасов, которые он пережил в прошлый раз, ему предстоит раскрыть правду об этих играх.

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix за все время, набрав рекордные 1,65 млрд просмотров за первые 28 дней после премьеры в 2021 году. Дон Хек вошел в историю как первый азиат, получивший «Эмми» за выдающуюся режиссуру драматического сериала. А Чжон Чжэ стал первым азиатом, получившим награду за выдающуюся главную роль в драматическом сериале.