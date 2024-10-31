«Нет необходимости видеть космических червей»: Тарантино отказывается смотреть «Дюну» Вильнева

Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что отказывается смотреть фильм «Дюна» Дени Вильнева — экранизацию одноименного романа Фрэнка Герберта. Об этом он сказал в подкасте The Bret Easton Ellis Podcast.

Тарантино отметил, что видел «пару раз» киноадаптацию книги Дэвида Линча, которая вышла в 1984 году. «У меня нет необходимости еще раз смотреть эту историю. Нет необходимости видеть космических червей. Мне не нужно видеть фильм, в котором слово «космос» произносится так драматично», — подчеркнул режиссер.

Он посетовал, что теле- и киноиндустрия потеряли оригинальность, и раскритиковал коллег за выбор материала.

«Один за другим ремейки этого и того. Люди спрашивают «Вы видели «Дюну»? Вы видели «Рипли»? Вы видели «Сегуна»? А я отвечаю: «Нет, нет, нет, нет». Есть шесть или семь книг о Рипли, если вы снимаете, то почему по той же, которую уже экранизировали дважды?» — удивился Тарантино.

Кинематографист сказал, что посмотрел бы фильм или сериал по одной из тех частей книжной серии, которые еще нельзя было увидеть на экране. «Это было бы достаточно интересно, чтобы попробовать», — пояснил он.

Тарантино отметил, что фильмы «На ярком солнце» Рене Клемана и «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы по роману Патриции Хайсмит не слишком ему понравились, так что третью версию сюжета он смотреть не стал.

Та же участь постигла сериал «Сегун». Хотя он удостоился «Эмми» и получил превосходные оценки критиков, Тарантино проект не привлек.

«Я смотрел «Сегуна» в 80-х. Посмотрел все 13 часов. Мне хватило. Мне не нужно смотреть эту историю опять, мне все равно, что они сделали. Мне без разницы, если бы они взяли меня и отправили меня в древнюю Японию в машине времени. Мне все равно, я уже видел эту историю», — подчеркнул режиссер.