«Нет необходимости видеть космических червей»: Тарантино отказывается смотреть «Дюну» Вильнева

Сегодня / 15:08
«Мегалополис» Копполы выйдет в России 9 января
Сегодня / 20:59
Стив Кэрелл не хотел сниматься в финале «Офиса»
Сегодня / 20:31
«Полная голливудская чушь»: специалистка по истории Древнего Рима раскритиковала «Гладиатора-2»
Сегодня / 20:04
Вышел жуткий трейлер «Присутствия» Стивена Содерберга
Сегодня / 19:36
Холзи рассказала, как известный музыкальный продюсер рассматривал ее обнаженные фото
Сегодня / 18:24
Кит Харингтон снимется в комедии о скачках от сценариста «Фанатика»
Сегодня / 17:53
В Судане более 130 женщин совершили суицид, чтобы не быть изнасилованными
Сегодня / 17:48
СМИ: в Подмосковье школам запретили праздновать Хэллоуин и Тыквенный Спас
Сегодня / 17:17
В Подмосковье Люберцы и Дзержинский объединили в единый округ
Сегодня / 16:55
В Коми поймали страуса, сбежавшего с фермы. Его ловили почти неделю
Сегодня / 16:54
Фандомат на «Хлебозаводе» конвертирует бутылки в помощь пожилым людям
Сегодня / 16:03
По хоррор-играм Outlast снимут фильм
Сегодня / 16:03
В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike за пропаганду жестокости
Сегодня / 15:55
Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки
Сегодня / 14:57
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия «армянский коньяк»
Сегодня / 14:50
NYT: Маск хочет поселить своих детей и их матерей рядом и для этого купил два особняка в Остине
Сегодня / 12:55
В Танзании гигантских крыс размером с кошку обучили вынюхиванию контрабанды
Сегодня / 12:48
На Москву обрушится штормовой циклон. Выпадет половина месячной нормы осадков
Сегодня / 11:55
Том Йорк повздорил на сцене со сторонником Палестины
Сегодня / 11:01
Россия и КНДР будут вместе развивать IT и телекоммуникации
Сегодня / 10:10
В Казани введут туристический налог
Сегодня / 09:59
Роберт Дауни-младший запретил создавать его образ с помощью ИИ даже после смерти
Сегодня / 08:44
В рекламах энергетиков может появиться предупреждение об их вреде
Сегодня / 02:35
Джон Красински вернется к роли Джека Райана в полнометражном фильме
Сегодня / 01:54
Исследование: более 60% россиян раздражает фраза «Все будет хорошо»
Сегодня / 00:57
Даррен Аронофски спродюсирует триллер «Маятник» с Джозефом Гордоном-Левиттом
Сегодня / 00:22
Облачный сервис Dropbox сократил 20% сотрудников
Вчера / 23:24
Дженна Ортега в образе Уэнсдэй зачитала «страшную сказку» Вещи
Вчера / 22:40
Минимум 95 человек погибли в Испании из‑за наводнений. В стране объявлен траур
Вчера / 22:31
Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в хорроре «Невесты»
Вчера / 21:45
Бен Уишоу спасает Киру Найтли в перестрелке в трейлере мини-сериала «Черные голуби»
Вчера / 21:20
В Кремниевой долине за 250 долларов сдают каморку под лестницей, как у Гарри Поттера
Вчера / 20:48
В Новосибирске введут туристический налог с 2025 года
Вчера / 20:07
Во Владивостоке полиция изъяла животных из приюта. В мэрии заявили, что он работал нелегально
Вчера / 20:06
В Петербурге планируют ограничить часы продажи алкоголя вслед за Вологдой

«Нет необходимости видеть космических червей»: Тарантино отказывается смотреть «Дюну» Вильнева

Сегодня в 22:06
Кадр: Warner Bros.

Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что отказывается смотреть фильм «Дюна» Дени Вильнева — экранизацию одноименного романа Фрэнка Герберта. Об этом он сказал в подкасте The Bret Easton Ellis Podcast.

Тарантино отметил, что видел «пару раз» киноадаптацию книги Дэвида Линча, которая вышла в 1984 году. «У меня нет необходимости еще раз смотреть эту историю. Нет необходимости видеть космических червей. Мне не нужно видеть фильм, в котором слово «космос» произносится так драматично», — подчеркнул режиссер.

Он посетовал, что теле- и киноиндустрия потеряли оригинальность, и раскритиковал коллег за выбор материала.

«Один за другим ремейки этого и того. Люди спрашивают «Вы видели «Дюну»? Вы видели «Рипли»? Вы видели «Сегуна»? А я отвечаю: «Нет, нет, нет, нет». Есть шесть или семь книг о Рипли, если вы снимаете, то почему по той же, которую уже экранизировали дважды?» — удивился Тарантино.

Кинематографист сказал, что посмотрел бы фильм или сериал по одной из тех частей книжной серии, которые еще нельзя было увидеть на экране. «Это было бы достаточно интересно, чтобы попробовать», — пояснил он.

Тарантино отметил, что фильмы «На ярком солнце» Рене Клемана и «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы по роману Патриции Хайсмит не слишком ему понравились, так что третью версию сюжета он смотреть не стал.

Та же участь постигла сериал «Сегун». Хотя он удостоился «Эмми» и получил превосходные оценки критиков, Тарантино проект не привлек.

«Я смотрел «Сегуна» в 80-х. Посмотрел все 13 часов. Мне хватило. Мне не нужно смотреть эту историю опять, мне все равно, что они сделали. Мне без разницы, если бы они взяли меня и отправили меня в древнюю Японию в машине времени. Мне все равно, я уже видел эту историю», — подчеркнул режиссер.

Писатель Джордж Мартин тоже видел старую версию «Сегуна» с Ричардом Чемберленом. Тем не менее, он посмотрел новый сериал и остался в восторге. «Новый «Сегун» великолепен», — заявил автор «Песни льда и пламени».

Подробности по теме
Самурайская «Игра престолов»: чем хорош «Сегун» — главная сериальная сенсация 2024 года
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами