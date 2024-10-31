Крупнейший поставщик банок для пива в РФ отказался от объема 0,5 литра

Крупнейший в РФ поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» отказался от выпуска тары объемом 0,5 литров из‑за снижения востребованности. Вместо нее росла популярность на банки 0,45 литра, передает РБК.
В пресс-службе пояснили, что спрос на банки объемом 0,45 литра «неизменно увеличивался на протяжении длительного времени». К этому год спрос на 0,5 литров «снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка».
«Переход на нее крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины», — рассказали в «Арнесте».
Телеграм-канал Mash опубликовал внутреннее письмо поставщика алюминиевых банок для розлива алкогольных и безалкогольных напитков «Урбан Крафт». Компания просила клиентов заказывать тару объемом 0,45 литра из‑за отказа «Арнеста» производить 0,5.