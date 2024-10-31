Крупнейший поставщик банок для пива в РФ отказался от объема 0,5 литра

Вчера / 15:08
«Мегалополис» Копполы выйдет в России 9 января
Вчера / 23:30
Мэтью Лиллард (Шэгги из «Скуби-Ду») думал, что сиквел комедии сделает его самым популярным актером
Вчера / 23:27
Лили Джеймс и Пирс Броснан снимутся в ремейке «Скалолаза»
Вчера / 23:25
Netflix выпустил еще один тизер второго сезона «Игры в кальмара»
Вчера / 22:42
Action Vehicle создала точную копию Бэтмобиля из фильмов Кристофера Нолана
Вчера / 22:06
«Нет необходимости видеть космических червей»: Тарантино отказывается смотреть «Дюну» Вильнева
Вчера / 20:59
Стив Кэрелл не хотел сниматься в финале «Офиса»
Вчера / 20:31
«Полная голливудская чушь»: специалистка по истории Древнего Рима раскритиковала «Гладиатора-2»
Вчера / 20:04
Вышел жуткий трейлер «Присутствия» Стивена Содерберга
Вчера / 19:36
Холзи рассказала, как известный музыкальный продюсер рассматривал ее обнаженные фото
Вчера / 18:24
Кит Харингтон снимется в комедии о скачках от сценариста «Фанатика»
Вчера / 17:53
В Судане более 130 женщин совершили суицид, чтобы не быть изнасилованными
Вчера / 17:48
СМИ: в Подмосковье школам запретили праздновать Хэллоуин и Тыквенный Спас
Вчера / 17:17
В Подмосковье Люберцы и Дзержинский объединили в единый округ
Вчера / 16:55
В Коми поймали страуса, сбежавшего с фермы. Его ловили почти неделю
Вчера / 16:54
Фандомат на «Хлебозаводе» конвертирует бутылки в помощь пожилым людям
Вчера / 16:03
По хоррор-играм Outlast снимут фильм
Вчера / 16:03
В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike за пропаганду жестокости
Вчера / 15:55
Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки
Вчера / 14:57
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия «армянский коньяк»
Вчера / 14:50
NYT: Маск хочет поселить своих детей и их матерей рядом и для этого купил два особняка в Остине
Вчера / 12:55
В Танзании гигантских крыс размером с кошку обучили вынюхиванию контрабанды
Вчера / 12:48
На Москву обрушится штормовой циклон. Выпадет половина месячной нормы осадков
Вчера / 11:55
Том Йорк повздорил на сцене со сторонником Палестины
Вчера / 11:01
Россия и КНДР будут вместе развивать IT и телекоммуникации
Вчера / 10:10
В Казани введут туристический налог
Вчера / 09:59
Роберт Дауни-младший запретил создавать его образ с помощью ИИ даже после смерти
Вчера / 08:44
В рекламах энергетиков может появиться предупреждение об их вреде
Вчера / 02:35
Джон Красински вернется к роли Джека Райана в полнометражном фильме
Вчера / 01:54
Исследование: более 60% россиян раздражает фраза «Все будет хорошо»
Вчера / 00:57
Даррен Аронофски спродюсирует триллер «Маятник» с Джозефом Гордоном-Левиттом
Вчера / 00:22
Облачный сервис Dropbox сократил 20% сотрудников
30 октября / 23:24
Дженна Ортега в образе Уэнсдэй зачитала «страшную сказку» Вещи
30 октября / 22:40
Минимум 95 человек погибли в Испании из‑за наводнений. В стране объявлен траур
30 октября / 22:31
Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в хорроре «Невесты»

Крупнейший поставщик банок для пива в РФ отказался от объема 0,5 литра

Вчера в 21:45
Фото: Ian Talmacs/Unsplash

Крупнейший в РФ поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» отказался от выпуска тары объемом 0,5 литров из‑за снижения востребованности. Вместо нее росла популярность на банки 0,45 литра, передает РБК.

В пресс-службе пояснили, что спрос на банки объемом 0,45 литра «неизменно увеличивался на протяжении длительного времени». К этому год спрос на 0,5 литров «снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка».

«Переход на нее крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины», — рассказали в «Арнесте».

Телеграм-канал Mash опубликовал внутреннее письмо поставщика алюминиевых банок для розлива алкогольных и безалкогольных напитков «Урбан Крафт». Компания просила клиентов заказывать тару объемом 0,45 литра из‑за отказа «Арнеста» производить 0,5.

Подробности по теме
Товара меньше, а цены выше: пользователи тиктока призвали остановить шринкфляцию
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами