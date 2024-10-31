Action Vehicle создала точную копию Бэтмобиля из фильмов Кристофера Нолана

Компания Action Vehicle Engineering выпустила точную копию культового Бэтмобиля из фильмов Кристофера Нолана о Темном рыцаре.
Это первая копия автомобиля, официально одобренная Warner Bros. Бэтмобиль обойдется в 2,99 млн долларов (281 млн рублей), однако на нем запрещено передвигаться по улицам.
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Всего компания выпустила 10 копий, каждая из которых будет иметь сертификат подлинности от студии. Бэтмобиль оснащен двигателем Powertrain 6.2L LS3 на 6,2 литра от Chevrolet Camaro — 525 лошадиных сил.
Снаружи автомобиль обшит углеродным волокном, листовым металлом и кевларом. Внутри есть кондиционер, GPS и пятиточечные ремни безопасности.