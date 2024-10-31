«Полная голливудская чушь»: специалистка по истории Древнего Рима раскритиковала «Гладиатора-2»

Историк Шади Барч, специалистка по истории Древнего Рима, раскритиковала фильм «Гладиатор-2» Ридли Скотта в издании The Hollywood Reporter. Она назвала его «полной голливудской чушью».

Барч заявила, что новая картина 86-летнего лауреата «Оскара» полна исторических неточностей и даже нелепостей. В частности, неправдоподобной ученой показалась сцена, в которой акватория Колизея заполнена акулами.

«Не думаю, что римляне знали, что такое акула», — подчеркнула она, отметив, что морские сражения на арене все же проводились. Только вот выглядели они совсем не так, как это представили кинематографисты.

Сцену с боем носорогов Барч охарактеризовала как менее проблемную. «Марциан написал поэму в 80 году нашей эры о носороге, подбрасывающем быка в небо, но не о двурогой породе», — сказала академик. Барч добавила, что наука не знает никаких свидетельств того, что гладиаторы могли ездить на носорогах.

Наиболее поразительной историку показалась сцена, в которой римский дворянин пьет чай в кафе и читает утреннюю газету. Хотя первые подобия новостных сводок действительно появились в Риме, они вырезались на дереве и размещались в городе. Печатный станок же, позволивший выпускать газеты, изобрели лишь 1200 лет спустя.

«К ним (новостным сводкам. — Прим. ред.) нужно было идти, вы не могли держать их в кафе. Кроме того, у них не было кафе!» — возмутилась Барч.