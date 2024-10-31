Стив Кэрелл не хотел сниматься в финале «Офиса»

Стив Кэрелл не хотел возвращаться в «Офис» в финале сериала. Об этом рассказала исполнительница роли Пэм Бизли — Дженна Фишер в недавнем подкасте «Office Ladies», который она ведет вместе с Анджелой Кинси (Анджела Мартин).

В финальной серии «Офиса» Стив Кэрелл появился на свадьбе Дуайта и Анджелы в качестве шафера. «Это была идея Грега Дэниелса, чтобы Стив вернулся. Он хотел этого очень давно и попросил его об этом еще в девятом сезоне.

Но Стив не захотел. Он чувствовал, что история Майкла закончилась, и не хотел открывать ее снова, и особенно не хотел возвращаться через два года, чтобы финальный эпизод был посвящен ему», — сказала Фишер.

Затем Фишер отметила, что позже Грег придумал, чтобы финальным эпизодом была свадьба, и Стив согласился быть там в короткой роли. «Я верю, что Майкл хотел бы быть рядом с Дуайтом и Анджелой», — отметила Кинси. «Это была творческая причина, которая была подкреплена историей», — добавила Фишер.