Холзи рассказала, как известный музыкальный продюсер рассматривал ее обнаженные фото

Американская певица Холзи рассказала в подкасте «Call Her Daddy», как известный музыкальный продюсер рассматривал ее обнаженные фото практически на глазах у артистки.

Холзи вспомнила, как однажды мужчина из музыкального бизнеса попросил ее сфотографироваться с ним. Девушка сделала селфи на свой смартфон, после чего предложила продюсеру самому отправить снимок с ее гаджета.

По словам певицы, она доверяла людям, с которыми работала. Поэтому без сомнений передала свой телефон в руки коллеги, а сама отошла в туалет. Когда Холзи вернулась, она осознала, что зря была столь доверчивой.

«Он вернул мне мой телефон экраном вниз. Я увидела, что он просматривал мои обнаженные фотографии», — призналась артистка.

Холзи отметила, что ситуация испугала ее, но она не знала, как на нее отреагировать. Певица не высказала претензии продюсеру и вместо этого просто застыла на месте.

«Я подумала: „Черт, он что, отправил себе и их тоже? Или кому‑то? Я даже не знаю, где эти фото сейчас!“ Я снова почувствовала, что я все еще просто чертова девчонка, которой пользуются, просто ничто», — поделилась она.

Инцидент научил Холзи тому, что она не может доверять никому в своем окружении. Даже если она чувствует себя с людьми в безопасности, у них могут быть дурные намерения в отношении нее.

В подкасте Холзи обсудила множество личных вещей. Она рассказала, как познакомилась со своим женихом, и призналась, что имеет сложные отношения с отцом. Одну из песен в новом альбоме певица посвятила именно родителю.