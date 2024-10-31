Вышел жуткий трейлер «Присутствия» Стивена Содерберга

Neon опубликовал трейлер хоррора «Присутствие», снятый от лица призрака. Его премьера состоится 24 января 2025 года.
Лента рассказывает о семье из пригорода, которая переезжает в, как им кажется, идеальный дом. Однако по мере того, как они начинают обживаться, их не покидает ощущение, что в доме кто‑то есть.
Сущность перемещается по новому дому семьи со сверхъестественной скоростью и уделяет необычное внимание Хлое, девочке-подростку, которую не любят ни мать, ни брат. Со временем существо дает понять, как оно собирается достичь своей цели.
Главные роли в психологическом триллере исполнили Люси Лю («Ангелы Чарли», «Убить Билла») и Джулия Фокс («Неограненные алмазы»).
Режиссером фильма стал постановщик «Одиннадцати друзей Оушена» Стивен Содерберг. Он также написал сценарий совместно с Дэвидом Кеппом.
Ранее они работали над фильмом 2021 года «Кими». В 2025-м на экраны выйдет еще один их фильм — шпионский триллер «Черный мешок», в котором снялись Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер и Реже-Жан Пейдж.