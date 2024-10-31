Кит Харингтон снимется в комедии о скачках от сценариста «Фанатика»

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон снимется в комедии «Чариот» («Chariot»), которую поставит сценарист «Фанатика» и режиссер «Машины времени в джакузи» Стив Пинк. Об этом сообщил Collider.
В картине также сыграет Билли Магнуссен, известный по фильмам «Дом у дороги» и «Аладдин». Сценарий ленты написал Джек Доннелли. Продюсерами проекта будут Энн Холлистер, Шейн Эндрис, К.Ашер Левин, Магнуссен и Доннелли.
Фильм расскажет о жокее Поле Ровиа, который ищет искупления после того, как стал причиной крупной аварии на скачках. Героя отстранили от выступлений на два года, но он объединяется с кентавром по имени Чариот — и возвращается в спорт.
Над комедией будет работать студия Rabbit’s Black, выпустившая «Собирателя душ». Исполнительными продюсерами станут Лоренс Миникон, Ронни Эксли, Джереми Росс и Шон Краевски.