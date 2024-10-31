В Судане более 130 женщин совершили суицид, чтобы не быть изнасилованными

Более 130 женщин в Судане покончили жизнь самоубийством, чтобы избежать изнасилований. Об этом в эфире нигерийского телеканала News Central сообщила правозащитница Хала Аль-Кариб.

По ее словам, это лишь известные случаи, а реальное число суицидов среди женщин гораздо выше.

Правозащитники винят в большинстве изнасилований бойцов Сил быстрого реагирования Судана. В 2023 году между ними и Вооруженными силами Судана начался вооруженный конфликт.

В недавнем отчете ООН называет масштабы сексуализированного насилия в Судане «ошеломляющими». Глава расследовательской комиссии организации Мохамед Чанде Отман считает, что «безопасных мест в стране не осталось».

Очевидцы сообщают об участившихся случаях изнасилований с особой жестокостью и похищения женщин и девочек для секс-рабства. Среди пострадавших — девочки от 8 лет и женщины до 75 лет.