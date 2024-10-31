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СМИ: в Подмосковье школам запретили праздновать Хэллоуин и Тыквенный Спас

Сегодня в 17:48
Фото: Beth Teutschmann/Unsplash

В Подмосковье школы запретили праздновать Хэллоуин и Тыквенный Спас. Об этом пишут «Осторожно, новости».

Министерство образования эту информацию официально никак не комментировало. По данным телеграм-канала, сообщение о запрете пришло директорам и завучам областных школ.

Утверждается, что его отправлением занималась лично замминистра образования Анна Гребцова, которая отвечает за «модернизацию системы образования». Она сослалась на указ президента о духовно-нравственных ценностях.

Ранее патриарх Кирилл выступил против решения некоторых школ отмечать Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, придав этому празднику «оттенок якобы исконно славянского праздника».

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — сказал он.

Подробности по теме
В некоторых школах вместо Хэллоуина решили праздновать Тыквенный Спас. В РПЦ сочли это невежеством
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