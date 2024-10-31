СМИ: в Подмосковье школам запретили праздновать Хэллоуин и Тыквенный Спас

В Подмосковье школы запретили праздновать Хэллоуин и Тыквенный Спас. Об этом пишут «Осторожно, новости».
Министерство образования эту информацию официально никак не комментировало. По данным телеграм-канала, сообщение о запрете пришло директорам и завучам областных школ.
Утверждается, что его отправлением занималась лично замминистра образования Анна Гребцова, которая отвечает за «модернизацию системы образования». Она сослалась на указ президента о духовно-нравственных ценностях.
Ранее патриарх Кирилл выступил против решения некоторых школ отмечать Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, придав этому празднику «оттенок якобы исконно славянского праздника».
«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — сказал он.