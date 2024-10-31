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В Подмосковье Люберцы и Дзержинский объединили в единый округ

Сегодня в 17:17
Фото: Агентство «Москва»

В Подмосковье Дзержинский и Люберцы объединили в один городской округ. Об этом сообщает думская пресс-служба.

6 депутатов проголосовали за, 0 — против, воздержался 1 человек. После объединения регистрация местных жителей останется прежней, документы менять не потребуется.

Глава Дзержинского Андроник Пак отметил, что практика объединения городских округов показывает положительный эффект. Консолидированный бюджет новообразованного округа составит 12,8 млрд рублей.

«Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры. Положительные перспективы очевидны и в муниципальном управлении.

Объединение городских округов создаст единую административную структуру, даст возможность концентрации ресурсов для повышения качества в решении вопросов местного значения. Регистрация останется прежней — документы жителям менять не потребуется», — сказал он.

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