Российско-американского актера и режиссера Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки (PGA). Об этом автор трилогии вестернов и популярный герой обзоров BadComedian сообщил на своей странице X.

«Когда‑то в СССР, в конце 1980-х, я открывал для себя американские фильмы благодаря пиратским видеокассетам (и старому черно-белому телевизору) и мечтал о Голливуде», — написал Невский.

В напутствие актер призвал «верить в себя и никогда не сдаваться». Невский часто желает своим подписчикам чего‑нибудь хорошего, например отличных выходных .

Пользователи X порадовались за достижения Невского. @letopisi_rus призналась, что в 2017 году считала его «тем режиссером и актером в кринжовых фильмах», но в 2024-м она видит в нем «того мужика, который зарабатывает деньги любимым делом и живет свою лучшую жизнь там, где всегда мечтал».