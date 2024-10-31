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Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки

Сегодня в 15:55
Фото: @NevskyAlexandr/X

Российско-американского актера и режиссера Александра Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки (PGA). Об этом автор трилогии вестернов и популярный герой обзоров BadComedian сообщил на своей странице X.

«Когда‑то в СССР, в конце 1980-х, я открывал для себя американские фильмы благодаря пиратским видеокассетам (и старому черно-белому телевизору) и мечтал о Голливуде», — написал Невский.

В напутствие актер призвал «верить в себя и никогда не сдаваться». Невский часто желает своим подписчикам чего‑нибудь хорошего, например отличных выходных.

Пользователи X порадовались за достижения Невского. @letopisi_rus призналась, что в 2017 году считала его «тем режиссером и актером в кринжовых фильмах», но в 2024-м она видит в нем «того мужика, который зарабатывает деньги любимым делом и живет свою лучшую жизнь там, где всегда мечтал».

В Гильдию продюсеров Америки входят более 4700 человек, работающих по всему миру. Члены ассоциации имеют доступ к специальным показам фильмов во время вручения «Оскара». Она также имеет свою премию.

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