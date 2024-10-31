Фандомат на «Хлебозаводе» конвертирует бутылки в помощь пожилым людям

На территории московского «Хлебозавода» заработал благотворительный фандомат. Каждую пластиковую бутылку и алюминиевую банку, отправленную в него на переработку, аппарат конвертирует в 1 рубль. Эти деньги направят на закупку продуктовых корзин для нуждающихся пожилых людей в 59 регионах России.

Кроме того, за каждую сданную емкость пользователям начислят бонусы в приложении Ecoplatform. Их можно будет потратить на предложения партнеров или направить в фонды. Производитель фандоматов запустил эту инициативу вместе с проектом «Помощь».

«Мы выбрали сотрудничество с Ecoplatform, чтобы сделать помощь еще более удобной и доступной для всех — верим, что помощь может не только быть разной, но и объединять добрые инициативы. Наше сотрудничество позволяет воплотить эту идею в жизнь: собранные средства от пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сданных в благотворительный фандомат, будут перечислены в проект „Помощь“, чтобы обеспечить продуктовыми корзинами более 1700 нуждающихся пожилых людей из 59 городов России», ― отметили представители благотворительного проекта.

Сейчас по всей России установлены 900 фандоматов Ecoplatform. Программа лояльности компании насчитывает 40 тыс. активных пользователей.