В Коми поймали страуса, сбежавшего с фермы. Его ловили почти неделю

В Сыктывкаре поймали австралийского страуса, сбежавшего с фермы. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Экзотическую птицу почти неделю пытались поймать десятки сотрудников фермы, волонтеров и местных жителей. Дротики со снотворным ее не брали, поэтому было решено ловить другим способом. Птицу загнали на поле, где она попалась в силки.
Страус сбежал с фермы 26 октября. По мнению хозяина фермы Михаила, птица чего‑то испугалась, из‑за чего проломила забор и сбежала. По данным «Рен ТВ», страус подрался с сородичем.
В СМИ сбежавшая птица прославилась как Вася. Однако телеканал заявил, что у нее не было имени и Васей зовут другого страуса на ферме.