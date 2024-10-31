По хоррор-играм Outlast снимут фильм

Студия Lionsgate, стоящая за франшизой «Пила», экранизирует серию хоррор-игр Outlast. Об этом сообщает Bloody Disgusting.

Адаптацией займется продюсер фильмов ужасов Рой Ли («Оно», «Звонок», «Проклятие»). Над сценарием будет работать Дж.Т.Петти, который написал сюжет для Outlast, Outlast 2 и The Outlast Trials.

«Когда Outlast вышел в 2012 году, он изменил ландшафт игр ужасов, установив новый стандарт погружения в жанр. Его глубокая история обеспечила идеальную основу для создания фильма, который погружается в психологические и физические ужасы», ― прокомментировал Рой Ли.