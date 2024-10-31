Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия «армянский коньяк»

После визита во Францию месяц назад премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал больше не называть армянское бренди — «коньяком». Политик напомнил, что название «коньяк» считается нематериальной ценностью Франции, передает The Armenian Time.
«Мы вышли из культуры потребления „Советского шампанского“. Однако шампанское — это не игристое вино, а игристое вино, произведенное из винограда, выращенного в регионе Шампань. Равно как и коньяк — бренд, который производится из винограда, полученного в регионе Коньяк», — заявил Пашинян на заседании правительства.
По мнению Пашиняна, «присвоение чужой нематериальной ценности — несолидно», оно мешает развитию экономики страны. Премьер попросил использовать правильное название «вокруг бренди» и в семейном кругу тоже.
Пашинян посетил Францию с государственным визитом в сентябре в рамках укрепления сотрудничества. ЕС выделял компенсацию Армении взамен на согласие не использовать слово «коньяк» для армянского бренди. Министра экономики страны Геворк Папоян уточнял, что за отказ от «коньяка» республика получила 2,9 млн евро. Власти республики уже вводят географическое наименование Armenian brandy.