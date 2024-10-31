Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия «армянский коньяк»

После визита во Францию месяц назад премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал больше не называть армянское бренди — «коньяком». Политик напомнил, что название «коньяк» считается нематериальной ценностью Франции, передает The Armenian Time.

«Мы вышли из культуры потребления „Советского шампанского“. Однако шампанское — это не игристое вино, а игристое вино, произведенное из винограда, выращенного в регионе Шампань. Равно как и коньяк — бренд, который производится из винограда, полученного в регионе Коньяк», — заявил Пашинян на заседании правительства.