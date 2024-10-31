В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike за пропаганду жестокости

В Таджикистане запретили играть в GTA и Counter Strike. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Управление МВД по городу Душанбе.

Согласно экспертизе Минкульта, эти игры содержат элементы насилия, жестокости, убийств и грабежей.

«Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — заявили в УМВД.

В связи с этим Управление МВД призвало граждан контролировать детей и не допускать их к подобным играм. В регионе также будут проходить регулярные рейды в компьютерных клубах для соблюдения запретов.