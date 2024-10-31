«Мегалополис» Копполы выйдет в России 9 января

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в российский прокат. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Премьера фильма состоится 9 января — спустя 3,5 месяца после начала проката в США и во всем мире. Картина провалилась в прокате, заработав 13 млн долларов при бюджете в 120 млн. Коппола самостоятельно профинансировал съемки, продав ради этого долю в винном бизнесе.

«Мегалополис» рассказывает о несчастном случае, приведшем к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Цезарь (Адам Драйвер) и его заклятый враг, мэр города Фрэнк Цицеро (Джанкарло Эспозито).

Премьера «Мегалополиса» состоялась на Каннском фестивале, заслужив 7-минутные овации. При этом отзывы критиков и зрителей оказались неоднозначными.

В материале «Афиши Daily» кинокритик Андрей Плахов поставил картине 10 из 10, добавив, что с таким же успехом мог заменить оценку на 0 или любую другую цифру. «Фильм Копполы не может быть оценен ни по какой шкале, потому что это не фильм, а безумный поступок, экстремальное авторское высказывание. Уважаю и восхищаюсь», — написал он.

Каннская премьера картины состоялась на фоне многочисленных слухов о неподобающем поведении Копполы на съемках. Команда рассказывала, что режиссер курил «бесконечное количество марихуаны», «заставлял женщин сидеть на своих коленях» и «пытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток».