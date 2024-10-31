«Мегалополис» Копполы выйдет в России 9 января

Сегодня / 12:55
В Танзании гигантских крыс размером с кошку обучили вынюхиванию контрабанды
Сегодня / 16:03
По хоррор-играм Outlast снимут фильм
Сегодня / 16:03
В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike за пропаганду жестокости
Сегодня / 14:57
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия «армянский коньяк»
Сегодня / 14:50
NYT: Маск хочет поселить своих детей и их матерей рядом и для этого купил два особняка в Остине
Сегодня / 12:48
На Москву обрушится штормовой циклон. Выпадет половина месячной нормы осадков
Сегодня / 11:55
Том Йорк повздорил на сцене со сторонником Палестины
Сегодня / 11:01
Россия и КНДР будут вместе развивать IT и телекоммуникации
Сегодня / 10:10
В Казани введут туристический налог
Сегодня / 09:59
Роберт Дауни-младший запретил создавать его образ с помощью ИИ даже после смерти
Сегодня / 08:44
В рекламах энергетиков может появиться предупреждение об их вреде
Сегодня / 02:35
Джон Красински вернется к роли Джека Райана в полнометражном фильме
Сегодня / 01:54
Исследование: более 60% россиян раздражает фраза «Все будет хорошо»
Сегодня / 00:57
Даррен Аронофски спродюсирует триллер «Маятник» с Джозефом Гордоном-Левиттом
Сегодня / 00:22
Облачный сервис Dropbox сократил 20% сотрудников
Вчера / 23:24
Дженна Ортега в образе Уэнсдэй зачитала «страшную сказку» Вещи
Вчера / 22:40
Минимум 95 человек погибли в Испании из‑за наводнений. В стране объявлен траур
Вчера / 22:31
Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в хорроре «Невесты»
Вчера / 21:45
Бен Уишоу спасает Киру Найтли в перестрелке в трейлере мини-сериала «Черные голуби»
Вчера / 21:20
В Кремниевой долине за 250 долларов сдают каморку под лестницей, как у Гарри Поттера
Вчера / 20:48
В Новосибирске введут туристический налог с 2025 года
Вчера / 20:07
Во Владивостоке полиция изъяла животных из приюта. В мэрии заявили, что он работал нелегально
Вчера / 20:06
В Петербурге планируют ограничить часы продажи алкоголя вслед за Вологдой
Вчера / 18:50
На горе Фудзи впервые за историю наблюдений не выпал снег к концу октября
Вчера / 18:23
На Airbnb появился дом семьи Байер из сериала «Очень странные дела»
Вчера / 18:12
НМГ: «Слово пацана» покажут в Польше
Вчера / 17:44
Вышел трейлер «Неукротимого» с Джаррелом Джеромом и Дженнифер Лопес
Вчера / 17:18
Леди Гага сталкивается с мрачными версиями себя в клипе «Disease»
Вчера / 17:09
Арми Хаммер возвращается в кино. Он снимется в вестерне «Frontier Crucible»
Вчера / 16:52
В Петербурге все еще не хватает соли и дворников
Вчера / 16:34
Тимоте Шаламе спел «Subterranean Homesick Blues» в новом тизере «Совершенного незнакомца»
Вчера / 15:43
Билли Зейн в образе Вито Корлеоне на новом кадре из «Вальсируя с Брандо»
Вчера / 15:30
Десятилетнюю девочку уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока
Вчера / 14:53
В американских школах начали запрещать кроксы
Вчера / 14:13
Исследование: большинство животных регулярно употребляет алкоголь

«Мегалополис» Копполы выйдет в России 9 января

Сегодня в 15:08
Фото: Lionsgate Movies

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в российский прокат. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Премьера фильма состоится 9 января — спустя 3,5 месяца после начала проката в США и во всем мире. Картина провалилась в прокате, заработав 13 млн долларов при бюджете в 120 млн. Коппола самостоятельно профинансировал съемки, продав ради этого долю в винном бизнесе.

«Мегалополис» рассказывает о несчастном случае, приведшем к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Цезарь (Адам Драйвер) и его заклятый враг, мэр города Фрэнк Цицеро (Джанкарло Эспозито).

Премьера «Мегалополиса» состоялась на Каннском фестивале, заслужив 7-минутные овации. При этом отзывы критиков и зрителей оказались неоднозначными.

В материале «Афиши Daily» кинокритик Андрей Плахов поставил картине 10 из 10, добавив, что с таким же успехом мог заменить оценку на 0 или любую другую цифру. «Фильм Копполы не может быть оценен ни по какой шкале, потому что это не фильм, а безумный поступок, экстремальное авторское высказывание. Уважаю и восхищаюсь», — написал он.

Каннская премьера картины состоялась на фоне многочисленных слухов о неподобающем поведении Копполы на съемках. Команда рассказывала, что режиссер курил «бесконечное количество марихуаны», «заставлял женщин сидеть на своих коленях» и «пытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток».

Позже в сети появилось видео, где постановщик пробирается сквозь толпу актеров массовки, останавливаясь, чтобы поцеловать актрис второго плана. «Я была в шоке. Я не ожидала, что он так поцелует и обнимет меня. Я была застигнута врасплох. И могу сказать, что он еще пару раз возвращался ко мне», — рассказала одна из них.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами