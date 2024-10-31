NYT: Маск хочет поселить своих детей и их матерей рядом и для этого купил два особняка в Остине

Илон Маск планирует создать в техасском Остине «семейный комплекс», где хочет поселить своих детей и их матерей. Об этом сообщает The New York Times.

Основатель Tesla и SpaceX приобрел в городе дом, напоминающий по виду тосканскую виллу, а еще расположенный неподалеку особняк с шестью спальнями. Их общая стоимость около 35 млн долларов. Примерно в 10 минутах ходьбы от них находится дом, где миллиардер часто останавливается, когда приезжает в Остин.

По словам источников издания, в последние месяцы бизнесмен часто рассказывал близким, что «представляет, как его дети, которых не менее 11, и две из их трех матерей будут жить в соседних домах». Маск считает, что таким образом младшие дети «могли бы стать частью жизни друг друга», а сам предприниматель мог бы планировать, как проводить с ними время.

В один из особняков уже переехала Шивон Зилис, топ-менеджер компании Маска Neuralink, которая занимается разработкой нейрочипов. У Зилис с миллиардером трое детей. В комплексе есть место и для первой жены Маска Джастин, если она согласится жить в нем. Джастин родила от бизнесмена шестерых, но их первенец Невада умер в возрасте 10 недель. Певица Граймс, родившая предпринимателю троих, пока «держится в стороне» и продолжает судиться с ним за право на опеку.

Как отмечает NYT, Маск ― сторонник метода экстракорпорального оплодотворения. По информации издания, он предлагал себя в качестве донора спермы своим знакомым и друзьям, в том числе супружеской паре, с которой до этого общался лишь несколько раз. Аналогичное предложение получила и юрист и филантроп Николь Шанахан, экс-супруга основателя Google Сергея Брина, но отказалась, говорят инсайдеры.

По мнению Маска, «демографический коллапс» — самая большая проблема, с которой сталкивается человечество. В 2021 году предприниматель назвал низкий уровень рождаемости «одним из самых больших рисков для цивилизации». В декабре 2023-го бизнесмен заявил, что, «если люди не будут рожать детей, нового поколения не будет».