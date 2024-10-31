В Танзании гигантских крыс размером с кошку обучили вынюхиванию контрабанды

Некоммерческая организация Apopo из Танзании обучила гигантских африканских сумчатых крыс вынюхиванию мин, браконьерской контрабанды и выживших под завалами. Между собой сотрудники называют их HeroRats, передает CNN.
Исследовательница и автор проекта Иззи Шотт предложила использовать гигантских крыс как «дополнительный инструмент» к собакам. Главное преимущество этих грызунов — их размер, позволяющий рыскать в контейнерах, где часто перевозят контрабанду.
В отличие от собак, крысы с удовольствием работают с несколькими инструкторами и обходятся гораздо дешевле, утверждает Шотт. Это особенно важно, учитывая, что большая часть браконьеров обогащается в беднейших регионах мира.
Средняя продолжительность жизни африканских сумчатых крыс составляет около восьми лет, поэтому их обучение в течение года — стоящая долгосрочная инвестиция, отметила Шотт. Высокий уровень интеллекта и любопытства этих грызунов делает их хорошими учениками: «Если вам нужно заставить их сделать что-то новое, вы просто оставляете их [в вольере] и ждете, пока они сами со всем разберутся».
Незаконная торговля объектами дикой природой оценивается в 23 млрд долларов в год и занимает четвертое место после бизнеса по продаже контрафактной продукции, наркотиков и людей. Торговцы прибегают в маскировкам: к примеру, перекрашивают слоновую кость под дерево, прячут в партиях урожая и даже нарезают кусочками в форме плиток шоколада, обмазывают сладостью и заворачивают в упаковку, чтобы пройти незамеченными.
В 2023 году Apopo провела эксперимент в морском порту Дар-эс-Салам в Танзании, через который проходит 95% международной торговли страны. Благодаря острому нюху гигантские крысы обнаружили более 83% заранее подброшенных вещей, которые исследователи маскировали по примеру контрабандистов. Как только животные находили цель, они дергали передними лапами за шарик на шее и издавали звук.