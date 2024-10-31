В Танзании гигантских крыс размером с кошку обучили вынюхиванию контрабанды

Средняя продолжительность жизни африканских сумчатых крыс составляет около восьми лет, поэтому их обучение в течение года — стоящая долгосрочная инвестиция, отметила Шотт. Высокий уровень интеллекта и любопытства этих грызунов делает их хорошими учениками: «Если вам нужно заставить их сделать что-то новое, вы просто оставляете их [в вольере] и ждете, пока они сами со всем разберутся».



Незаконная торговля объектами дикой природой оценивается в 23 млрд долларов в год и занимает четвертое место после бизнеса по продаже контрафактной продукции, наркотиков и людей. Торговцы прибегают в маскировкам: к примеру, перекрашивают слоновую кость под дерево, прячут в партиях урожая и даже нарезают кусочками в форме плиток шоколада, обмазывают сладостью и заворачивают в упаковку, чтобы пройти незамеченными.