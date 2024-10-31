На Москву обрушится штормовой циклон. Выпадет половина месячной нормы осадков

В пятницу, 1 ноября, ранним утром Москву атакует штормовой североатлантический циклон «Мартина». Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 4.00 в столице начнутся заряды мокрого снега, которые перейдут примерно в 9.00 в интенсивные ливни. За сутки на город выпадет 27 миллиметров осадков ― это половина от месячной нормы ноября.

Циклон «Мартина» придет в Москву из Ботнического залива в северной части Балтийского моря, преодолев за 24 часа более 1000 километров.

Ночью температура будет от 0 до +3 градусов, днем повысится до 6–9 градусов тепла. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16–21 метра в секунду. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже! В выходные температура воздуха понизится до нуля, по ночам — слабый минус с сильной гололедицей, дожди перейдут в снегопады, временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4 и 5 ноября достигнет 4–6 сантиметров. Наступит настоящее предзимье», ― предупреждает Тишковец.