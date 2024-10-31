Том Йорк повздорил на сцене со сторонником Палестины

Том Йорк вступил в перепалку с пропалестинским активистом во время своего сольного концерта в Австралии. Артист ушел со сцены, но позже вернулся и продолжил шоу.

30 октября Йорк выступал в Мельбурне. Ближе к концу шоу певец начал исполнять трек «Karma Police» группы Radiohead, но его прервали крики из зала. Согласно кадрам и словам других фанатов, это были возгласы в поддержку Палестины.

Йорк остановил номер. «Поднимайся и скажи это. Прямо здесь. Поднимайся на гребаную сцену и говори то, что хочешь сказать. Но не стой там как трус, иди сюда и говори это. Давай», — сказал он, а затем ушел со сцены.

По словам очевидцев, позже Йорк все же вернулся на сцену и спел «Karma Police».