Россия и КНДР будут вместе развивать IT и телекоммуникации

Документ подписан в Пхеньяне заместителем министра цифрового развития России Андреем Зарениным и вице-министром цифровой индустрии Северной Кореи Чан Ён Гилем. На церемонии также присутствовали представители смежных ведомств КНДР и посол России в республике Александр Мацегора. Другие подробности в сообщении ЦТАК не приводятся.

В июне 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян он подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он предполагает расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Статья 4 документа предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств.