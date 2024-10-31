Роберт Дауни-младший запретил создавать его образ с помощью ИИ даже после смерти

Роберт Дауни-младший категорически против создания своего образа с помощью искусственного интеллекта. Актер пригрозил судом всем руководителям студий, которые решатся сделать его цифровую копию, заявил он на подкасте «On with Kara Swisher».

По словам Дауни-младшего, юристы будут защищать его образ даже после его смерти. Лауреат «Оскара» уверен, что студия Marvel никогда не сделает его цифрового двойника, если вдруг захочет вернуть на экран Железного человека: «Они никогда бы не сделали этого — со мной или без меня».

В настоящее время Дауни-младший играет в бродвейской пьесе «МакНил» драматурга Айяда Ахтара о будущем ИИ. Она протестует ​​против корпоративных гигантов в сфере ИИ, включая генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Одновременно с этим актер готовится к возвращению в супергеройскую киновселенную в роли злодея Доктора Дума, который появится в «Мстители: Судный день» 2026 года.