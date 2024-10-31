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В Казани введут туристический налог

Сегодня в 10:10
Фото: Nikita Zaitsev/Unsplash

В Казани с 1 января 2025 года начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Минимальный размер налога ― 100 рублей за сутки проживания. Для туристов сумма налога будет включена в стоимость номера. От его уплаты будут освобождены несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, Герои СССР и РФ.

В мэрии рассчитывают привлечь с помощью нового налога более 150 млн рублей в бюджет Казани за первый год. Эти деньги обещают направить на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств и продвижение туристического бренда города.

По словам начальника финансового управления исполкома города Ирека Мухаметшина, в прошлом году туристический трафик в Казани превысил 4 млн человек. Для отрасли гостеприимства это хорошо, но на городскую инфраструктуру выросла нагрузка, и появились дополнительные расходы на содержание города, которые поможет компенсировать туристический налог, добавил Мухаметшин.

В июле Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение туристического налога с 2025 года. Он заменит эксперимент по курортному сбору, который проводится в нескольких регионах. Взимать ли туристический налог, решают региональные власти. Ранее о его введении с 2025 года сообщили в администрации Карелии, Владимирской области, Вологды, Алтайского края, Калининграда, Новосибирска, Волгограда, Светлогорска и Зеленоградска.

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