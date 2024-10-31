В рекламах энергетиков может появиться предупреждение об их вреде

Если предупреждение станет обязательным, то по телевидению оно должно будет занимать не менее пяти секунд, на радио — не менее трех, а на статичном изображении — не менее 10% рекламной площади. Предложение ФАС согласовано с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, следует из документа.