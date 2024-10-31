В рекламах энергетиков может появиться предупреждение об их вреде

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) предложила обязать производителей энергетиков публиковать в рекламе предупреждения о вреде чрезмерного употребления. Инициативу согласовали с профильными министерствами и передали в Госдуму, передает РБК.
Если предупреждение станет обязательным, то по телевидению оно должно будет занимать не менее пяти секунд, на радио — не менее трех, а на статичном изображении — не менее 10% рекламной площади. Предложение ФАС согласовано с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, следует из документа.
Предложение ФАС обсуждалось на совещании в комитете Госдумы по экономической политике, посвященном регламентации запрета продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним, пишет РБК. Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков поддержал «идею специального предупреждения» об умеренном употреблении, хотя, по его словам, энергетики «не являются опасным или вредным продуктом».
«На наш взгляд, важно соблюсти гармоничный баланс для стимулирования разумного потребления и не допустить демонизации категории энергетических напитков», — заявил Новиков.
В июне Госдума одобрила закон о запрете продажи детям энергетиков, который начнет действовать в марте 2025 года. Продавцы смогут требовать у покупателей документы для подтверждения возраста при их покупке. Местным властям позволили устанавливать перечень объектов, где продажа безалкогольных тонизирующих напитков запрещена, а также ограничения на время и место продажи.