Джон Красински вернется к роли Джека Райана в полнометражном фильме

Американский актер Джон Красински, известный по ситкому «Офис» и франшизе «Тихое место», вернется к своей роли из сериала «Джек Райан». Об этом сообщил Deadline.
Он вновь сыграет аналитика ЦРУ, но на этот раз не в очередном сезоне телешоу, а в полнометражном фильме. Его поставит режиссер второго сезона «Джека Райана» Эндрю Бернстайн по сценарию Аарона Рабина, работавшего над четвертым сезоном.
Красински также выступит одним из продюсеров картины наряду с Эллисон Сигер из Sunday Night, Эндрю Формом, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Джоном Келли и Карлтоном Кьюзом. Созданием ленты займутся студии Paramount Pictures и Skydance.
В актерский состав фильма войдет Венделл Пирс, который сыграл в оригинальном сериале одну из центральных ролей. В проекту может присоединиться и Майкл Келли — сейчас он ведет переговоры об участии в съемках.
Сериал «Джек Райан» вышел на стриминговом сервисе Prime Video в августе 2018 года. Красински стал пятым актером, который исполнял роль аналитика-спецслужбиста в истории кино после Алека Болдуина, Харрисона Форда, Бена Аффлека и Криса Пайна.
Шоу выходило на экраны в течение четырех сезонов и стало одним из трех самых просматриваемых телепроектов Prime Video в мире. Последние эпизоды сериала опубликовали летом 2023 года.