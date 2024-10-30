Джон Красински вернется к роли Джека Райана в полнометражном фильме

Американский актер Джон Красински, известный по ситкому «Офис» и франшизе «Тихое место», вернется к своей роли из сериала «Джек Райан». Об этом сообщил Deadline.

Он вновь сыграет аналитика ЦРУ, но на этот раз не в очередном сезоне телешоу, а в полнометражном фильме. Его поставит режиссер второго сезона «Джека Райана» Эндрю Бернстайн по сценарию Аарона Рабина, работавшего над четвертым сезоном.