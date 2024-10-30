Исследование: более 60% россиян раздражает фраза «все будет хорошо»

Более 60% россиян раздражает или тревожит фраза «все будет хорошо». Об этом свидетельствует исследование слов поддержки, которое провели аналитики сервиса «Профи». Они поделились результатами с «Афишей Daily».
Специалисты опросили 5000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, живущих в разных регионах России. Оказалось, что многим жителям страны в последнее время все чаще требуется искреннее и персональное сочувствие окружающих.
Слова «все будет хорошо» при этом способны поддержать только 15% респондентов. Четверть россиян эта фраза оставляет равнодушными, остальными воспринимается как триггер и обесценивание проблем.
Респонденты отметили, что особенно хорошо в разговорах с близкими на них действует фраза «я тебя понимаю». Об этом заявили 50% женщин и 35% мужчин. А вот призывы «соберись» и «не переживай», похоже, лучше не использовать, особенно в отношении женщин: они бесят 48% и 55% россиянок (22% и 35% россиян).
48% женщин и 32% мужчин признались, что хотели бы вместо выслушивания дежурных фраз быть просто чутко выслушанными. 40% мужчин также надеются на получение конкретной помощи — этого же желает четверть россиянок.
Эмоциональная поддержка наиболее важна лишь 9% женщин и 6% мужчин. 15% россиянок и 18% россиян считают лучшей формой помощи совместное времяпрепровождение: оно помогает им справляться со стрессом.
Для женщин наиболее предпочтительным занятием оказались теплые домашние посиделки: их 40% участниц опроса назвали в качестве спасения от осенней хандры. Мужчины, а точнее 38% из них, предпочли физическую активность.
Четверти россиян помогает от сезонного сплина время на свежем воздухе. 10% женщин и 13% мужчин также находят отдушину в пасмурный сезон в хобби и творчестве.
Значительная часть россиян хотела бы получать помощь в трудные периоды от работодателей. 40% женщин и 30% мужчин хотели бы иметь гибкий график по запросу, 25% и 35% выступают за бесплатные занятия спортом. 20% и 15% мечтают о психологической поддержке и консультациях.
Ранее специалисты из медицинского центра Genotek рассказали, что у 10% населения России есть генетическая предрасположенность к развитию сезонного аффективного расстройства — так называемой осенней хандры.