Исследование: более 60% россиян раздражает фраза «все будет хорошо»

Более 60% россиян раздражает или тревожит фраза «все будет хорошо». Об этом свидетельствует исследование слов поддержки, которое провели аналитики сервиса «Профи». Они поделились результатами с «Афишей Daily».

Специалисты опросили 5000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, живущих в разных регионах России. Оказалось, что многим жителям страны в последнее время все чаще требуется искреннее и персональное сочувствие окружающих.

Слова «все будет хорошо» при этом способны поддержать только 15% респондентов. Четверть россиян эта фраза оставляет равнодушными, остальными воспринимается как триггер и обесценивание проблем.

Респонденты отметили, что особенно хорошо в разговорах с близкими на них действует фраза «я тебя понимаю». Об этом заявили 50% женщин и 35% мужчин. А вот призывы «соберись» и «не переживай», похоже, лучше не использовать, особенно в отношении женщин: они бесят 48% и 55% россиянок (22% и 35% россиян).