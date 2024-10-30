Даррен Аронофски спродюсирует триллер «Маятник» с Джозефом Гордоном-Левиттом

Американский режиссер Даррен Аронофски, создатель «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте», спродюсирует триллер «Маятник» («Pendulum») c Джозефом Гордоном-Левиттом. Об этом сообщил Collider.
Картину поставит сценарист «Черного лебедя» Марк Хейман. Съемки запланированы на март 2025 года, они пройдут в Нью-Мехико. Созданием фильма займутся продакшн-компании Black Bear и Protozoa.
Лента расскажет о молодой паре, которая отправляется на ретрит, чтобы исцелиться от травмирующего события. Руководит ретритом загадочный лидер, который очаровывает Эбигейл, но вызывает недоверие у ее супруга Патрика.
«По мере того, как нарастает паранойя, пара должна определить, предлагают ли нетрадиционные духовные практики группы подлинное исцеление — или скрывают ужасающую правду, которая грозит поглотить их», — говорит синопсис проекта.
Продюсерами триллера, помимо Аронофски, выступят Джейкоб Джафффке из Motel Mojave и Дэйв Каплан из С2. Когда «Маятник» выйдет на экраны, пока неизвестно.