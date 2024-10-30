Облачный сервис Dropbox сократил 20% сотрудников

По словам гендиректора платформы Дрю Хьюстона, ему пришлось пойти на этот шаг из‑за «ослабления спроса» на услуги сервиса и чрезмерно сложной организационной структуры компании.

«Избыточные уровни управления замедляют нас. И хотя я горжусь прогрессом, которого мы достигли за последние пару лет, в некоторых частях бизнеса мы все еще не предоставляем того уровня, которого заслуживают наши клиенты», — признался он.