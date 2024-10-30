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Облачный сервис Dropbox сократил 20% сотрудников

Сегодня в 00:22
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Американский облачный сервис Dropbox сократил 20% сотрудников. Под увольнение попали 528 человек, рассказало руководство компании в своем блоге.

По словам гендиректора платформы Дрю Хьюстона, ему пришлось пойти на этот шаг из‑за «ослабления спроса» на услуги сервиса и чрезмерно сложной организационной структуры компании.

«Избыточные уровни управления замедляют нас. И хотя я горжусь прогрессом, которого мы достигли за последние пару лет, в некоторых частях бизнеса мы все еще не предоставляем того уровня, которого заслуживают наши клиенты», — признался он.

Хьюстон добавил, что намерен разработать «более плоскую, более эффективную структуру команды». Он взял ответственность за сокращения и назвал их «тяжелой новостью».

Гендиректор Dropbox пообещал поддержать пострадавших сотрудников. Им полагается зарплата по меньшей мере за 16 недель, акции за четвертый квартал года и выплаты за не отгулянные отпуска, а также другие бонусы.

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