Дженна Ортега зачитала страшную «сказку» Вещи в образе Уэнсдей

Американская актриса Дженна Ортега появилась в образе Уэнсдей Аддамс в ролике, приуроченному к наступающему Хэллоуину. Его опубликовали в аккаунте стриминговой платформы Netflix в соцсети Х.
В видео главная героиня сериала «Уэнсдей», одетая в длинную полосатую юбку и строгий черный пиджак, читает документы патологоанатомов психиатрической больницы. Они выступают «сказкой на ночь» для приятеля Уэнсдей — Вещи.
В конце ролика Вещь засыпает на миниатюрной подушке в смешном клетчатом ночном колпаке. Тогда Уэнсдей перестает читать и желает другу «сладких кошмаров».
«Это была ночь перед Хэллоином, и по всей стране не шевелилось ни одно чудовище. Даже рука», — прокомментировали видео представители Netflix.
Сериал «Уэнсдей» вышел на стрим-сервисе осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.
Шоу, создателем которого выступил Тим Бертон, стало хитом. В начале 2023 года сериа продлили на второй сезон, а в октябре 2024-го — на третий. Второй сезон сериала выйдет на экраны в 2025 году.
В ожидании новых эпизодов «Уэнсдей» Дженну Ортегу можно увидеть в другой работе Бертона — фильме «Битлджус Битлджус», а еще в клипе Сабрины Карпентер.