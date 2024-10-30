Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в хорроре «Невесты»

Американская актриса Майка Монро, известная по фильмам «Оно» и «Собиратель душ», снимется в хорроре «Невесты». Его поставит создательница триллера «Наблюдающий» Хлоя Окуно, сообщил Deadline.
Картина в данный момент находится в стадии разработки. Съемки планируют начать весной 2025 года. Фильм, как и «Наблюдающий», будет снят по сценарию, написанному самой Окуно.
Действие ленты развернется в Италии 60-х годов. Героиней станет молодая женщина Салли Бишоп, которая останавливается с мужем на отдаленной вилле, чтобы прийти в себя после нервного срыва.
Салли знакомится с владельцем дома — таинственным графом, который проявляет к ней особый интерес. Он, как оказывается, обустроил для себя в итальянской глуши «идеальный, жестокий Эдем невест-вампиров».
Дистрибуторами будущей ленты, которую описывают как «готическую, гламурную и кровавую», станут FilmNation Entertainment и UTA Independent Film Group. По словам авторов хоррора, он «перевернет повествование Брэма Стокера с ног на голову, исследуя борьбу между общественным подавлением и плотским желанием».
«„Невесты“ намерены переосмыслить жанр хоррора с помощью уникального сочетания феминистских тем и чудовищных образов Хлои Окуно. Сценарий динамичный и тревожный в лучшем смысле. Хлоя всегда привносит столько жути и сложности в ее персонажей», — отметил продюсер ленты Энтони Брегман.
Он будет работать над картиной вместе со Стефани Аспиазу и продакш-компанией Likely Store.