Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в хорроре «Невесты»

Американская актриса Майка Монро, известная по фильмам «Оно» и «Собиратель душ», снимется в хорроре «Невесты». Его поставит создательница триллера «Наблюдающий» Хлоя Окуно, сообщил Deadline.

Картина в данный момент находится в стадии разработки. Съемки планируют начать весной 2025 года. Фильм, как и «Наблюдающий», будет снят по сценарию, написанному самой Окуно.